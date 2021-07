Mario Kart Live | Home Circuit | l’aggiornamento 1 1 0 introduce una nuova coppa e elementi per il kart – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

NintendoHall : Mario Kart Live: Home Circuit aggiornato alla versione 1.1.0 sui Nintendo Switch europei - NintendoHall : Mario Kart Live: Home Circuit aggiornato alla versione 1.1.0 sui Nintendo Switch europei - ArmandaGelsomin : RT @NintendoItalia: Inoltre, se ti aggiudichi il podio nel Trofeo Mario sbloccherai un nuovo kart Yoshi! - 84squadITA : Oggi si streamma solo Mario Kart a ripetizione - Mariocastle_it : Mario Kart Live: Home Circuit si aggiorna alla versione 1.1.0: ecco tutte le novità! -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Kart

Multiplayer.it

l'ultimo aggiornamento perLive: Home Circuit ha aggiunto alcuni nuovissimi contenuti al gioco. È completamente gratuito e include una nuovaCup, tre nuovi percorsi/ambienti, un Cancello da utilizzare nella ...Con Switch , Nintendo ha nuovamente rinnovato la sua carica creativa proponendo esperimenti curiosi e geniali come quelli di Labo eLive: Home Circuit , due prodotti che non hanno certo ...Nintendo sembra aver sviluppato una strana abitudine di pubblicare in modo casuale gli aggiornamenti contenuti per i suoi titoli dopo un periodo di silenzio. All'inizio di quest'anno, Nintendo ha fina ...A sorpresa Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento 1.1.0 di Mario Kart Live: Home Circuit, un update che introduce una nuova coppa e elementi per il kart.. A sorpresa Nintendo ha pubblicato ...