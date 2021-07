Le piattaforme grilline diventano una ghigliottina Il mosaico di Fusi

Leggi su formiche

(Di venerdì 2 luglio 2021) Al voto, al voto. È il grido che si alza dal M5S e chi si sgola, dirigenti o peones, lo fa convinto di usare al meglio quello che era il simbolo della rivoluzione grillina: la piattaforma. Solo che c’è un problema: quale usare, Rousseau o SkyVote? Non è una questione tecnica: al contrario è l’estrinsecazione massima dell’implosione del grillismo. Già perché utilizzata in questo modo – ossia come arma di annichilamento dell’avversario – la piattaforma, modalità elettiva del passaggio dalla democrazia rappresentativa a quella diretta, espressione della capacità visionaria della diade Gianroberto Casalaggio-Beppe Grillo di offrire l’opzione di un meccanismo rigeneratore di portata mondiale ...