La Corte costituzionale dice no alla revoca dei sussidi per mafiosi e terroristi che scontano la pena fuori dal carcere (Di venerdì 2 luglio 2021) La Corte costituzionale ha stabilito che la revoca dei sussidi dei condannati per mafia e terrorismo che scontino la pena fuori dal carcere è illegittima. Per la Consulta, privare questi soggetti di trattamenti assistenziali fondati sullo stato di bisogno viola gli articoli 3 e 38 della Costituzione (che stabiliscono rispettivamente il principio di eguaglianza e il diritto all’assistenza sociale). Per i giudici “è irragionevole che lo Stato valuti un soggetto meritevole di accedere a tale modalità di detenzione e lo privi dei mezzi per vivere, quando questi sono ottenibili ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 luglio 2021) Laha stabilito che ladeidei condannati per mafia e terrorismo che scontino ladalè illegittima. Per la Consulta, privare questi soggetti di trattamenti assistenziali fondati sullo stato di bisogno viola gli articoli 3 e 38 della Costituzione (che stabiliscono rispettivamente il principio di eguaglianza e il diritto all’assistenza sociale). Per i giudici “è irragionevole che lo Stato valuti un soggetto meritevole di accedere a tale modalità di detenzione e lo privi dei mezzi per vivere, quando questi sono ottenibili ...

Advertising

pepppe772 : @Gilgamesh__Fate @Vale82342082 @borghi_claudio @Radio24_news In realtà anche la nostra costituzione vieterebbe il 1… - Piergiulio58 : La Corte costituzionale: no alla revoca della pensione a mafiosi che scontano la pena fuori dal carcere.?? - AvvCanu : Avvocati: alla Corte Costituzionale la questione sull'iscrizione alla gestione separata - cdaria1 : RT @Tradecon1: „Reynders ha affermato che Varsavia è stata in grado di “usare l’esempio della decisione tedesca” per sostenere la propria t… - VittorioPalumbo : RT @maxdantoni: La Corte costituzionale tedesca ha bloccato la ratifica del nuovo trattato del MES. Mi rendo conto che del MES in Italia or… -