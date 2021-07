James Senese | «Pino Daniele era pieno di nemici | me ne parlava con amarezza | non se lo spiegava»

(Di venerdì 2 luglio 2021) Il Fatto Quotidiano intervista. E’ in tour con il disco “is back”. Qualche giorno fa è stato il 40esimo anniversario di Vai Mo’, l’ultimo album inciso con. «È stata una fortuna far parte di quella superband. Era una vera famiglia. Quei capolavori nascevano con grande naturalezza. Quandoce li faceva sentire per la prima volta, praticamente erano già fatti. Andavano solo suonati. Ora non ci sono più né lui, né Joe Amoruso e Rino Zurzolo. Ma è la vita. Chi se ne va prima, chi dopo». Gli viene chiesto perché finì la sua collaborazione con ...

Io? Colpito dal razzismo"" Il musicista, ex membro storico del gruppo di Pino Daniele, è uscito con un album Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di ...Dopo un'estate difficilissima nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria, torna per la sua 41esima edizione il Grey Cat Festival portando tanta buona musica di qualità in un territorio straordinario, ...Al Fatto: «A Napoli i miei nonni mi hanno difeso da chi mi emarginava per il colore della pelle. Una discriminazione che continua ancora oggi»