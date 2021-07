In Italia con Draghi (che vuole al Colle), in Ue i patti con Orban: la doppia linea di Salvini. Letta: “Non si possono fare entrambe le cose” (Di venerdì 2 luglio 2021) Matteo Salvini in Europa si trova tra due fuochi e cerca una posizione di equilibrio che lo costringe a dichiarazioni altalenanti, se non contrastanti, tra la necessità di sostenere il governo di cui fa parte, guidato dal convinto europeista ed ex presidente della Bce, Mario Draghi, e allo stesso tempo cercare di rimanere una figura di spicco dei sovranisti europei, ruolo che il leader del Carroccio si è guadagnato in anni di invettive contro Bruxelles, richieste di uscire dall’Unione e dall’euro e, più recentemente, denunciando la “dittatura del pensiero unico” tra i palazzi europei. Oggi, a distanza di poche ore, è passato dal candidare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Matteoin Europa si trova tra due fuochi e cerca una posizione di equilibrio che lo costringe a dichiarazioni altalenanti, se non contrastanti, tra la necessità di sostenere il governo di cui fa parte, guidato dal convinto europeista ed ex presidente della Bce, Mario, e allo stesso tempo cercare di rimanere una figura di spicco dei sovranisti europei, ruolo che il leader del Carroccio si è guadagnato in anni di invettive contro Bruxelles, richieste di uscire dall’Unione e dall’euro e, più recentemente, denunciando la “dittatura del pensiero unico” tra i palazzi europei. Oggi, a distanza di poche ore, è passato dal candidare ...

