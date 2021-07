Ftse Mib invariato | spread in aumento

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 2 luglio 2021) Ultima seduta della settimana che si è chiusa in parità per il listino di Piazza Affari. Nonostante la debolezza del comparto bancario, a sostenere ilMib sono state le indicazioni in arrivo dal mercato del lavoro USA, dove a giugno il saldo delle buste paga nei settori non agricoli è risultato positivo per 850 mila unità, oltre 100 mila in più rispetto alle stime. In rialzo anche il tasso di disoccupazione passato, nonostante una partecipazione stabile al 61,6 per cento, dal 5,8 al 5,9%. “La sintesi finale è che i dati di oggi regalano alle borse uno scenario ancora ideale: segnali di miglioramento del mercato del lavoro, ma ad un ritmo più graduale, tale da ...