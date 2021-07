F1 GP Austria 2021, Hamilton: “Noi meglio, ma di sicuro la Red Bull ha qualcosa in tasca” (Di venerdì 2 luglio 2021) “Sicuramente la Red Bull ha qualcosa nelle tasche che tirerà fuori ma oggi abbiamo mostrato dei progressi. Comunque credo che loro abbiano un decimo e mezzo o due di vantaggio”. Queste le parole di Lewis Hamilton dopo il primo posto nella seconda sessione di prove libere di Formula 1 del GP d’Austria. “Sul giro secco mi sono sentito bene – prosegue il pilota Mercedes – Nelle FP1 abbiamo faticato un po’ perché ho cercato di variare, poi siamo tornati ad un assetto simile a quello della settimana scorsa ma con qualche aggiustamento. Quando si aggiunge rischiamo di peggiorare, forse dobbiamo solo adattare ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) “Sicuramente la Redhanelle tasche che tirerà fuori ma oggi abbiamo mostrato dei progressi. Comunque credo che loro abbiano un decimo e mezzo o due di vantaggio”. Queste le parole di Lewisdopo il primo posto nella seconda sessione di prove libere di Formula 1 del GP d’. “Sul giro secco mi sono sentito bene – prosegue il pilota Mercedes – Nelle FP1 abbiamo faticato un po’ perché ho cercato di variare, poi siamo tornati ad un assetto simile a quello della settimana scorsa ma con qualche aggiustamento. Quando si aggiunge rischiamo di peggiorare, forse dobbiamo solo adattare ...

