Europei calcio 2021 oggi: orari partite, tv, programma, streaming in chiaro 2 luglio (Di venerdì 2 luglio 2021) oggi venerdì 2 luglio incominciano i quarti di finale agli Europei 2021 di calcio, si preannuncia grande spettacolo con due partite da dentro o fuori assolutamente da non perdere. C’è grande attesa per l’Italia, che alle ore 21.00 scenderà in campo all’Allianz Arena di Monaco per fronteggiare il Belgio: la nostra Nazionale, reduce dal successo ai supplementari contro l’Austria, insegue il colpaccio contro i fortissimi Diavoli Rossi, giustizieri del Portogallo di Cristiano Ronaldo e trascinati da Romelu Lukaku. Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per tenere testa alla formazione ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021)venerdì 2incominciano i quarti di finale aglidi, si preannuncia grande spettacolo con dueda dentro o fuori assolutamente da non perdere. C’è grande attesa per l’Italia, che alle ore 21.00 scenderà in campo all’Allianz Arena di Monaco per fronteggiare il Belgio: la nostra Nazionale, reduce dal successo ai supplementari contro l’Austria, insegue il colpaccio contro i fortissimi Diavoli Rossi, giustizieri del Portogallo di Cristiano Ronaldo e trascinati da Romelu Lukaku. Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per tenere testa alla formazione ...

Advertising

SkySport : Verso i quarti di finale sulle note di 'Ma stasera' di @mengonimarco VIDEO #SkySport #SkyEuro2020 #EURO2020… - RaiNews : Europei di calcio e contagio Covid. Non è tanto la riapertura degli stadi a favorire la circolazione del virus, sop… - fanpage : Un comportamento folle da parte della stampa britannica che suggerisce ai tifosi inglesi alcuni sotterfugi per elud… - CalcioIN : Calcio Oggi Sky: Belgio-Italia Streaming Svizzera-Spagna (Europei). Chi andrà in semifinale Euro 2020 - repubblica : Belgio-Italia, il dottor Chiellini e la cura per Lukaku: “Dormiremo sereni” -