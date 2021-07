"È giusto così, deroghe inaccettabili. Una partita non vale la salute pubblica" (Di venerdì 2 luglio 2021) Il membro del Cts: "Non c'è mai stato il via libera per il match. Bene l'Italia con i vaccini, ora deve correre. Obbligo? Favorevole, ma serve una norma" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 luglio 2021) Il membro del Cts: "Non c'è mai stato il via libera per il match. Bene l'Italia con i vaccini, ora deve correre. Obbligo? Favorevole, ma serve una norma"

Ultime Notizie dalla rete : giusto così giusto così, deroghe inaccettabili. Una partita non vale la salute pubblica" "Non credo sarà così. Ormai abbiamo gli strumenti per intercettare, arginare e blindare i focolai appena nascono". Il premier Draghi si è detto pronto ad intervenire se la situazione si aggrava. ...

Il rischio Covid frena sempre l'Europa Giusto il tempo di chiedersi quale potesse essere il motivo, e l'azionario continentale si è ... Se i new orders sono rimasti in fortissima crescita ( - 1 a 66), così come la produzione, l'employment ...

Formare al digitale nelle scuole: così ragazzi e insegnanti imparano insieme