"Capitolo chiuso". Sanremo 2022, per il cantante ed ex conduttore è un 'no' secco (Di venerdì 2 luglio 2021) Festival di Sanremo, chi condurrà la prossima edizione? Un appuntamento sempre attesissimo quello della messa in onda della competizione canora più celebre di sempre. Musica italiana e spettacolo, ospiti e passerelle, scenografie e tantissimi artisti pronti a competere per il premio più gettonato, ma alla guida del timone, il super Vip dice 'no'. Sembra non dargli per nulla gola l'idea di poter condurre la prossima edizione del Festival di Sanremo in diretta dal teatro Ariston. Nonostante manchino ancora diversi mesi dallo 'start', la Rai sembra essere già attiva e a caccia del 'si'. E se da un lato Amadeus sembra essere disposto a ...

