WorldSBK | Donington last chance for Scott Redding?

(Di giovedì 1 luglio 2021) ThePark circuit will host the fourth SBK round, at a track at which the production - derived bikes, 500/MotoGP prototypes and Formula 1 cars have all written history. Might the 2021 chapter ...

Will he find it this weekend perhaps? Translated by Heather Watson, Rea: 'Thetrack is good for the Kawasaki'sarà quasi certamente la gara della verità per Scott Redding . La prima guida Ducati ... C'e' curiosità di sapere come andrà la BMW su questa pista dove Sykes farà 300 partenze nel...Riparte da Donington Park il mondiale SBK, quarto appuntamento della stagione dopo la doppietta iberica Aragon-Estoril e il round di Misano. Si torna quindi sulla pista che nel lontano 1988 ha visto n ...Il Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike 2021 torna in pista in Gran Bretagna sulla pista di Donington Park. Lo storico tracciato inglese ha opitato ben 52 ...