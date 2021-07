Violenze in carcere | SI e Misto | “Servono strumenti contro gli abusi di potere”

(Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – “Ad aprile 2020 proprio mentre accadevano i fatti oggi sotto imputazione chiedevamo, in un’interrogazione parlamentare – a cui non abbiamo avuto nessuna risposta – di fare chiarezza su quanto realmente accaduto nelle 24 ore tra domenica 5 e lunedì 6 aprile neldi Santa Maria Capua Vetere” dicono in una nota congiunta le parlamentari di Si ePaola Nugnes, Elena Fattori, Virginia La Mura, Doriana Sarli, Jessica Costanzo, Guia Termini. “Oggi ci risponde la magistratura, con le misure cautelari a 52 poliziotti imputati di fatti gravissimi, consumati in un istituto carcerario dello stato ...

gaiatortora : Le violenze del carcere Santa M. Capua Vetere risalgono al governo precedente. Curioso se ne chieda conto a Cartabi… - TgLa7 : Violenze in carcere: #Cartabia, tradita Costituzione. Oltraggio alla dignità della persona e alla divisa - fabiochiusi : Sfogliando la rassegna stampa si deduce che le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, documentate da Dom… - ginniko_72 : RT @valeriorenzi: Violenze in carcere, l'avvocato Anselmo: 'La solidarietà di Salvini? Istigazione a delinquere' - frant42 : RT @DomaniGiornale: A #SantaMariaCapuaVetere si è consumata una violazione dei diritti umani e della nostra Costituzione ai danni di person… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenze carcere

"Ho avuto un tetto inper 11 anni da innocente - scrive Scotta su un cartellone ben in ... Alla psicologa racconterebbe prima disessuali, poi di dettagli sempre più macabri e ..."Esprimo solidarietà alle Forze dell'ordine che fanno il loro lavoro e se qualcuno sbaglia in divisa paga doppio. C'è un'indagine se qualcuno ha sbagliato pagherà, come è giusto che sia". Lo dice il ...Il gip ha convalidato il fermo del 16enne colpevole della morte di Chiara Gualzetti per i gravi indizi a carico; si trova ora nel carcere minorile ...Il 16enne fermato per l'omicidio dell'amica e coetanea Chiara Gualzetti, uccisa a coltellate domenica mattina a Monteveglio (Bologna), non ha mostrato segni di ...