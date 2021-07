Vaccini, le parole dell’EMA: “Con due dosi protetti da variante Delta” (Di giovedì 1 luglio 2021) “I dati preliminari di studi in Spagna e Germania mostrano una buona risposta immunitaria” – così l’EMA sui Vaccini e la variante Delta Il capo della strategia vaccinale dell’EMA, Marco Cavaleri, durante una conferenza stampa organizzata dall’Agenzia europea per i medicinali, ha rilasciato alcune dichiarazioni. “Siamo al corrente delle preoccupazioni poste dalla variante Delta e dalle altre varianti”, ma “al momento, tutti i Vaccini approvati nell’Unione europea sembrano efficaci nel proteggere coloro che si sono vaccinati da tutte le varianti virali in circolazione ... Leggi su zon (Di giovedì 1 luglio 2021) “I dati preliminari di studi in Spagna e Germania mostrano una buona risposta immunitaria” – così l’EMA suie laIl capo della strategia vaccinale, Marco Cavaleri, durante una conferenza stampa organizzata dall’Agenzia europea per i medicinali, ha rilasciato alcune dichiarazioni. “Siamo al corrente delle preoccupazioni poste dallae dalle altre varianti”, ma “al momento, tutti iapprovati nell’Unione europea sembrano efficaci nel proteggere coloro che si sono vaccinati da tutte le varianti virali in circolazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini parole L'Ema: 'Due dosi di vaccino proteggono contro la variante Delta' ... compresa la variante Delta, e che gli anticorpi derivanti dai vaccini approvati neutralizzano la variante. Questi dati sono rassicuranti - le parole di Marco Cavalieri - . È importante continuare la ...

Vaccino Emilia - Romagna, le nuove prenotazioni slittano dopo metà agosto In altre parole, le nuove prenotazioni delle prime dosi 'andranno nella seconda metà di agosto. E ... precisa l'assessore, 'non vale per gli over 60, perchè hanno AstraZeneca e J&J come vaccini, di cui ...

