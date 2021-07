(Di giovedì 1 luglio 2021) E’ accaduto nel corso dei consueti pattugliamenti della costa da parte della squadra nautica delladisul litorale romano. In particolare la pattuglia, all’altezza della Lega Navale Italiana, Sezione di Ostia, ha notato due imzioni una più grossa andata ine una più piccola che stava cercando, senza tuttavia riuscirci, di impedire l’impatto delin difficoltàndo tuttavia a causa del vento e del moto ondoso di andare anch’essa alla deriva. Nonostante gli acquascooter avessero poco pescaggio, ...

Una barca in avaria rischia di infrangersi sulla scogliera. La Polizia di Stato riesce ad allontanare il natante e ad ormeggiarlo al sicuro all'interno del canale dei pescatori. E' accaduto nel corso ...