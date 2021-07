Toninelli in confusione su Grillo e Conte, e a In Onda lo deridono tutti. "Che roba è", una scena umiliante | Video (Di giovedì 1 luglio 2021) A In Onda su La7 fanno ascoltare il commento di Danilo Toninelli sulla guerra dentro il M5s tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo e una volta tornati in studio lo prendono tutti per i fondelli. David Parenzo e Concita De Gregorio, padroni di casa, sono tra lo sconcertato e il divertito. E poi, sadicamente, chiedono un commento a Federico Pizzarotti, storico sindaco grillino di Parma, poi cacciato dalla premiata ditta Grillo-Casaleggio (padre) proprio perché criticò la mancata democrazia interna nel Movimento. "L'incoerenza fatta persona", è il sui giudizio sul senatore ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) A Insu La7 fanno ascoltare il commento di Danilosulla guerra dentro il M5s tra Giuseppee Beppee una volta tornati in studio lo prendonoper i fondelli. David Parenzo e Concita De Gregorio, padroni di casa, sono tra lo sconcertato e il divertito. E poi, sadicamente, chiedono un commento a Federico Pizzarotti, storico sindaco grillino di Parma, poi cacciato dalla premiata ditta-Casaleggio (padre) proprio perché criticò la mancata democrazia interna nel Movimento. "L'incoerenza fatta persona", è il sui giudizio sul senatore ...

