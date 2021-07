Tabacco: Mst, 70 milioni per garantire il sigaro toscano (Di giovedì 1 luglio 2021) – Un investimento in cinque anni da oltre 70 milioni di euro per garantire l’acquisto dei volumi disponibili, stimati in oltre 2200 tonnellate di Tabacco Kentucky italiano all’anno, e supportare la sostenibilità di una filiera in forte crisi. E’ la risposta di Manifatture sigaro toscano al Tavolo sulla filiera del Tabacco organizzato oggi a Lucca, nella sede di MST, alla presenza del Sottosegretario alle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio e del Vicepresidente e Assessore all’Agricoltura della Regione Toscana Stefania Saccardi. La filiera del Kentucky, che a dispetto del nome è una ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 luglio 2021) – Un investimento in cinque anni da oltre 70di euro perl’acquisto dei volumi disponibili, stimati in oltre 2200 tonnellate diKentucky italiano all’anno, e supportare la sostenibilità di una filiera in forte crisi. E’ la risposta di Manifattureal Tavolo sulla filiera delorganizzato oggi a Lucca, nella sede di MST, alla presenza del Sottosegretario alle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio e del Vicepresidente e Assessore all’Agricoltura della Regione Toscana Stefania Saccardi. La filiera del Kentucky, che a dispetto del nome è una ...

Ultime Notizie dalla rete : Tabacco Mst Tabacco: Mst, 70 milioni per garantire il sigaro toscano - RomaDailyNews RomaDailyNews Manifatture Sigaro Toscana va in soccorso della filiera del tabacco in crisi Il settore conta 200 imprese e 2.000 addetti che coltivano più di 1.300 ettari in Italia, soprattutto in Toscana, basso Lazio e Campania ...

70 milioni per difendere il simbolo del made in Italy: il sigaro Toscano "È necessario fare sistema per supportare la coltivazione del tabacco Kentucky in Italia che altrimenti rischia di non essere sostenibile", ha dichiarato l'amministratore delegato Stefano Mariotti al ...

