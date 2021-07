Svizzera-Spagna, Luis Enrique: “Nessuna nazionale è migliore della nostra!” (Di giovedì 1 luglio 2021) Le parole del commissario tecnico della Spagna in merito al prosieguo nella competizione della sua nazionale Leggi su mediagol (Di giovedì 1 luglio 2021) Le parole del commissario tecnicoin merito al prosieguo nella competizionesua

Advertising

matteosalvinimi : Perché punire ancora i giovani?? Locali per ragazzi e discoteche sono già aperti da tempo in Spagna, Germania, Sviz… - RadioAirplay_it : #MaStasera di @mengonimarco è #OnAir su 218 #radio italiane! Il singolo è trasmesso anche in Croazia-Grecia-Lussem… - Ticinonline : Svizzeri in vacanza in Spagna: ora senza certificato Covid #spagna #svizzera #coronavirus #viaggiare - CorriereQ : La Spagna dall’attacco atomico si affida a Morata, Svizzera cerca l’impresa senza Xhaka - sportli26181512 : La Spagna dall'attacco atomico si affida a Morata, Svizzera cerca l'impresa senza Xhaka: La Spagna dall'attacco ato… -