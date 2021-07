Spazio, dieci borse di studio italiane per laureati argentini under 40 (Di giovedì 1 luglio 2021) dieci borse di studio sono offerte ad altrettanti laureati argentini interessati a realizzare studi in campo spaziale presso centri di ricerca italiani. E’ un’iniziativa del Governo italiano organizzata attraverso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La durata delle borse sara’ di 6 mesi e potranno essere usufruite a partire dal mese di gennaio 2022 fino al 31 ottobre 2022. Potranno candidarsi cittadini argentini che non abbiano superato i 40 anni di eta’ alla data di scadenza del bando (13 luglio 2021) e che abbiano un’eccellente ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 luglio 2021)disono offerte ad altrettantiinteressati a realizzare studi in campo spaziale presso centri di ricerca italiani. E’ un’iniziativa del Governo italiano organizzata attraverso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La durata dellesara’ di 6 mesi e potranno essere usufruite a partire dal mese di gennaio 2022 fino al 31 ottobre 2022. Potranno candidarsi cittadiniche non abbiano superato i 40 anni di eta’ alla data di scadenza del bando (13 luglio 2021) e che abbiano un’eccellente ...

