Riforma Irpef riceve via libera Camere: giù le tasse sul ceto medio (Di giovedì 1 luglio 2021) Inizia ad essere tracciato in Parlamento il perimetro entro il quale prevedere la Riforma fiscale. Le Commissioni Finanze di Camera e Senato hanno infatti licenziato il documento nel quale si tracciano le linee guida del provvedimento che dovrà essere affidato al governo con una legge delega entro il 31 luglio. Il testo ha incontrato il favore di tutte le forze politiche esclusi Leu – che si è astenuto dal votarlo – e Fratelli d'Italia che invece ha espresso voto contrario. Ora la palla passa a Palazzo Chigi che dovrà fare i conti con le risorse a disposizione per dare forma e sostanza alla Riforma. Tra le misure indicate all'interno del documento dalle ...

