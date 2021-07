Padova | 17enne muore nello scontro tra il suo scooter e un furgone

Leggi su ck12

(Di giovedì 1 luglio 2021) Incidente stradale ieri sera a: a perdere la vita,tra unoe un, è un, figlio di un imprenditore (Screen video)Un giovane di 17 anni, Piergianni Cesarato, è morto ieri sera, mercoledì 30 giugno, in un incidente stradale a, in via Chiesanuova. Il ragazzo era in sella al proprio, un Yamaha 125, quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con unche stava svoltando in una strada laterale. Il giovane è morto sul colpo: una volta giunti sul luogo del ...