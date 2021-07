Matera G20 | davanti ai potenti della terra a torso nudo Ecco chi è l' uomo divenuto icona mondiale

(Di giovedì 1 luglio 2021) Ultimo giorno di giugno, acaldo torrido così come in tutto il centro-sud. Nella meravigliosa città dei sassi i grandisi confrontano sul presente e sul futurogeopolitica...

stanzaselvaggia : Matera, G20. I potenti della terra vs la potenza di un terrazzo. - ItalyMFA : #G20 #G20Italy | I Ministri degli Esteri e dello Sviluppo del @g20org hanno adottato la Dichiarazione di Matera sul… - ernestocarbone : G20 a Matera con i leader mondiali…e lui che si affaccia dal balcone #G20Italy #matera #cosedasud #vivailsud - transnazionale : G20: 'Unire gli sforzi per combattere la fame nel mondo' #spaziotransnazionale informa - giorgiovascotto : RT @ardigiorgio: Matera. G20. Foto vera. -

Due giorni intensi di colloqui tra Roma, Bari e Matera. Il principe Faisal bin Farhan Al Saud, ministro degli Esteri dell'Arabia ...