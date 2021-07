M5S | incontro Conte-Di Maio a casa dell’ex presidente del Consiglio

(Di giovedì 1 luglio 2021) L’exdel, Giuseppe, e il ministro degli Esteri, Luigi Di, si sono incontrati adell’avvocato in centro a Roma, per discutere della situazione interna al Movimento 5 Stelle dopo lo strappo tra l’ex premier e il fondatore Beppe Grillo. L’è durato più di un’ora e al termine del faccia a faccia il titolare della Farnesina non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Nelle scorse ore il suo nome è stato accostato a quello di Grillo assieme aldella Camera, Roberto Fico, e al capogruppo a Montecitorio, Davide ...

petergomezblog : M5s, Adnkronos: “In corso incontro tra Giuseppe Conte e Luigi di Maio” - fattoquotidiano : Caos M5s, Adnkronos: “In corso incontro tra Giuseppe Conte e Luigi di Maio” - GFucci58 : RT @Agenzia_Ansa: Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si è recato stamane a casa dell'ex premier Giuseppe Conte, a Roma. Al termine dell… - Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si è recato stamane a casa dell'ex premier Giuseppe Conte, a Roma. Al termin… - robreg1 : RT @fenice_risorta: Azz incontro tra falliti?? -

Roma, 01 lug 13:00 - Il rapporto tra Italia e USA è solido e forte, si tratta di una salda alleanza come dimostrato anche dall'a Roma tra il segretario...La ministra ha inoltre sollecitato uncon tutti gli 11 provveditori regionali dell'... che ha espresso solidarietà agli agenti visitando quelli reclusi, e delAntonio Del Monaco. In una ...Il ministro degli Esteri a colloquio con l'ex premier: un'ora di faccia a faccia per tentare la pace con Grillo in extremis. Ecco cosa può succedere adesso ...Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sta incontrando Giuseppe Conte, in questi minuti, presso l'abitazione dell’ ex premier. Lo riferiscono, all’ agenzia di stampa La Presse, alcune fonti accreditat ...