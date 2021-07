M5S addio | Conte e Grillo si contendono ciò che resta

(Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug – M5S, Giuseppee Beppesindono ciò che ne: dopo lo strappo con il garante, l’ex premier fa sapere che non rinuncia al suo progetto per colpa di una sola persona e il comico genovese corre ai ripari per ricompattare il Movimento con il voto su Rousseau. La scissione dunque appare inevitabile. Scissione M5S:sindono i parlamentari Se ancora tiene banco il botta e risposta tra– con il primo che fa un video in cui dice di non essere il ...

ADDIO M5S Ha già saltato il fosso, l'avvocato. È già oltre il Movimento, Giuseppe Conte. "C'è tanto sostegno dai cittadini"

Se Fraccaro ci pensa e Buffagni conferma che "una parte dei nostri sta valutando" l', i ... Nel suo nome Crimi ha dichiarato guerra al fondatore e il direttivo delal Senato si schiera compatto ......che non è unma un arrivederci: il cashback tornerà a gennaio 2022 . Almeno così è stato detto, giusto per tenere tranquille le acque all'interno della maggioranza, dove qualcuno (leggi il) ...Per i contiani più ottimisti arriverebbero fino a 150: tra loro quasi tutti i senatori. La suggestione che la rottura non sia poi così scontata comincia a circolare alla fine di una giornata drammatic ...Giancarlo Cancelleri pronto a lasciare il Movimento 5 Stelle di cui in Sicilia è uno dei fondatori . E come il sottosegretario alle Infrastrutture anche ...