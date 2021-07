LIVE – Giorgi-Muchova | Wimbledon 2021 | RISULTATO in DIRETTA

(Di giovedì 1 luglio 2021) Ile latestuale della disputa tra Camilae Karolina, valida per il secondo turno di. Esordio con i fuochi d’artificio per la tennista di Macerata, dominante ai danni di Jil Teichmann e agevolmente al turno successivo dello storico torneo britannico; dopo l’exploit a Eastbourne,è pronta a dar battaglia a, sebbene la ceca sia un osso duro su qualsiasi superficie. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante la giornata di giovedì 1 luglio. Segui il ...

Camila Giorgi ha superato brillantemente Jil Teichmann al primo turno di Wimbledon 2021 e si appresta ad ... con possibilità di seguire l'incontro in streaming tramite la piattaforma Sky Go. Matteo Berrettini piazza la prima zampata vincente sull'erba londinese. Il tennista azzurro si disfa in quattro set nel temibile Pella (6-4/-3-6/6-4/6-0) e ...