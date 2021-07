L’indiscrezione: D’Aversa ha risolto con il Parma. Ora può firmare con la Samp (Di giovedì 1 luglio 2021) Roberto D’Aversa ha risolto pochi minuti fa il contratto che lo avrebbe legato al Parma fino al prossimo giugno. Adesso D’Aversa potrà mettere nero su bianco con la Samp, lui l’unico serio candidato per la panchina da circa un mese, malgrado le voci su Giampaolo che mai è stato convinto di accettare la proposta per un suo ritorno a Genova. D’Aversa tornerà a lavorare in tandem con Faggiano, anche questa notizia verrà confermata presto. Foto: Sito Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 luglio 2021) Robertohapochi minuti fa il contratto che lo avrebbe legato alfino al prossimo giugno. Adessopotrà mettere nero su bianco con la, lui l’unico serio candidato per la panchina da circa un mese, malgrado le voci su Giampaolo che mai è stato convinto di accettare la proposta per un suo ritorno a Genova.tornerà a lavorare in tandem con Faggiano, anche questa notizia verrà confermata presto. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

