La Scala di Milano si esibisce in città gratuitamente (Di giovedì 1 luglio 2021) Prima della chiusura estiva, il teatro La Scala di Milano ha programmato una serie di concerti da tenersi in città. La Scala in città Il progetto si chiama “La Scala in città” e consiste in 14 appuntamenti che si terranno per tre giornate da domenica 11 a martedì 13 luglio in diversi luoghi del capoluogo Leggi su periodicodaily (Di giovedì 1 luglio 2021) Prima della chiusura estiva, il teatro Ladiha programmato una serie di concerti da tenersi in. LainIl progetto si chiama “Lain” e consiste in 14 appuntamenti che si terranno per tre giornate da domenica 11 a martedì 13 luglio in diversi luoghi del capoluogo

