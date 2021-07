Io sono nessuno (Nobody) - recensione (Di giovedì 1 luglio 2021) Potreste mai immaginare che Bob Odenkirk, il contabile di Breaking Bad e Better Call Saul, possa essere più letale di Keanu Reeves/Wick? E più sanguinario di Sylvester/Rambo? Hutch è il classico Signor nessuno, il mite vicino di villetta che nessuno prende in considerazione, per prima proprio la sua famiglia, in cui solo la figlioletta sembra mostrare vero affetto nei suoi confronti. Una notte due improvvisati ladri fanno irruzione, mettendo a rischio la sicurezza della famiglia. Hutch non tenta alcuna reazione, per evitare possibili conseguenze, da bravo cittadino. Ma siamo negli Stati Uniti e la famiglia, i vicini, i colleghi, perfino i poliziotti, lo ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 luglio 2021) Potreste mai immaginare che Bob Odenkirk, il contabile di Breaking Bad e Better Call Saul, possa essere più letale di Keanu Reeves/Wick? E più sanguinario di Sylvester/Rambo? Hutch è il classico Signor, il mite vicino di villetta cheprende in considerazione, per prima proprio la sua famiglia, in cui solo la figlioletta sembra mostrare vero affetto nei suoi confronti. Una notte due improvvisati ladri fanno irruzione, mettendo a rischio la sicurezza della famiglia. Hutch non tenta alcuna reazione, per evitare possibili conseguenze, da bravo cittadino. Ma siamo negli Stati Uniti e la famiglia, i vicini, i colleghi, perfino i poliziotti, lo ...

Advertising

ciropellegrino : «Nessuno è una persona sola, tu, Caino, sei anche Abele» José Saramago. Le violenze contro i detenuti nel #carcere… - ignaziocorrao : Se al posto di fare quel che abbiamo fatto, fossimo andati in giro proponendo le cose che dice Conte (che sono le s… - thetrueshade : Ho cambiato look e sono ancora in quella fase in cui pensi sia stato geniale e invece spoiler domani me ne pentirò… - francuzziellu : RT @NoireButterfly_: Chiarisco: Le puttanate di #Carnevali mi sono semplicemente servite come scusa per ribadire un concetto: vorrei vedere… - pary1977 : RT @mariamacina: Il 9 marzo 2020 , in un’intervista a La Repubblica, il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha commentato: «Ci sono stati ep… -