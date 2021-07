Insigne ed il rinnovo, De Laurentiis vuole farne una bandiera: ma c’è un grande problema (Di giovedì 1 luglio 2021) Il rinnovo di Lorenzo Insigne le ultime novità dopo la conferenza stampa di De Laurentiis. Il presidente del Napoli non si è voluto sbilanciare del tutto, ma tra le righe è stato chiaro: “Bisogna fare un sacrificio e nessuno è incedibile”. Il patron del Napoli ha indicato la strada: ridimensionamento ad ogni costo. Si parte da questo concetto, dettato dalla pandemia, dalla crisi economica e dalla mancata qualificazione alla Champions League che diventa anche una sorta di alibi per vendere qualche pezzo pregiato. Tra questi c’è Lorenzo Insigne il cui rinnovo col Napoli non è stato nemmeno ancora discusso, ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 1 luglio 2021) Ildi Lorenzole ultime novità dopo la conferenza stampa di De. Il presidente del Napoli non si è voluto sbilanciare del tutto, ma tra le righe è stato chiaro: “Bisogna fare un sacrificio e nessuno è incedibile”. Il patron del Napoli ha indicato la strada: ridimensionamento ad ogni costo. Si parte da questo concetto, dettato dalla pandemia, dalla crisi economica e dalla mancata qualificazione alla Champions League che diventa anche una sorta di alibi per vendere qualche pezzo pregiato. Tra questi c’è Lorenzoil cuicol Napoli non è stato nemmeno ancora discusso, ...

