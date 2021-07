Immissioni in ruolo docenti 2021, tutte le risposte alle domande più frequenti. FAQ Anief (Di giovedì 1 luglio 2021) L'Anief, visto l'avvio delle procedure di nomina in ruolo 2021 in alcune regioni e l'imminente avvio nel resto d'Italia, rende note le risposte alle domande più frequenti per permettere agli interessati di avere in modo sintetico ma esaustivo, un quadro più chiaro in vista di questi “turni di nomina” 2021/2022 da effettuarsi online. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 luglio 2021) L', visto l'avvio delle procedure di nomina inin alcune regioni e l'imminente avvio nel resto d'Italia, rende note lepiùper permettere agli interessati di avere in modo sintetico ma esaustivo, un quadro più chiaro in vista di questi “turni di nomina”/2022 da effettuarsi online. L'articolo .

