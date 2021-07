Il 16 enne che ha ucciso Chiara “Non moriva. Mi sono stupito di quanto è resistente il corpo umano” (Di giovedì 1 luglio 2021) Dai verbali degli interrogatori dell’assassino che ha confessato l’omicidio di Chiara Gualzetti emergono dettagli macabri. Una ricostruzione che il Gip, nella convalida del fermo del ragazzo, definisce “a dir poco raccapricciante“. Una storia “a dir poco raccapricciante“. E’ questa la definizione che il giudice per le indagini preliminari dà – nella convalida del fermo a L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 1 luglio 2021) Dai verbali degli interrogatori dell’assassino che ha confessato l’omicidio diGualzetti emergono dettagli macabri. Una ricostruzione che il Gip, nella convalida del fermo del ragazzo, definisce “a dir poco raccapricciante“. Una storia “a dir poco raccapricciante“. E’ questa la definizione che il giudice per le indagini preliminari dà – nella convalida del fermo a L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : enne che Con 5 grammi di cocaina in auto, arrestato 29enne del luogo che durante il controllo è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina. L'... Il Giudice ha convalidato l'arresto, il 29 enne avrà l'obbligo presentarsi alla Polizia giudiziaria.

Allevatore morto a Nicosia, la procura di Enna indaga 5 persone Condividi l'articolo su: ARTICOLO PUBBLICATO IL 1 Luglio 2021 A distanza di oltre 4 mesi ci sono novità che riguardano l'omicidio del 55 enne allevatore Salvatore Blasco, il cui corpo era stato trovato lo scorso 24 febbraio nelle campagne di Nicosia. Sono 5 gli indagati da parte della procura della ...

Milano, ragazzo 22 enne muore in un incidente stradale: terribile schianto tra due auto nella notte ilmessaggero.it Chiede l'elemosina, ma lei rifiuta: colpita al volto una 24enne a Firenze La vittima dell'aggressione è una 24enne che è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale per medicarsi. Sul caso indaga la polizia. L'autrice dell'aggressione è stata descritta come una donna ...

Incidente stradale questa notte. Muore 22enne A bordo della Smart c’erano 2 ragazze di 21 e 22 anni, che sono rimaste ferite. Sul posto il 112 ha inviato 3 ambulanze della croce Rossa di Legnano e un’auto medica dell’AAT di Varese. Nonostante i ...

