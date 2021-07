Gioielli Gismondi 1754 arriva nel Regno Unito

Advertising

BorsaItalianaIT : 260 anni di preziosa storia alle spalle, Massimo Gismondi, CEO della gioielleria Gismondi 1754 racconta il passaggi… - tvbusiness24 : #Gioielli, #Gismondi 1754 si espande in Uk. Al via l’accordo con il fornitore inglese Ermelinda -

Ultime Notizie dalla rete : Gioielli Gismondi

1754, storico brand genovese che producedi alta gamma da sette generazioni, ha siglato un contratto di distribuzione in esclusiva dei propricon la società inglese ...1754 ha siglato un contratto di distribuzione in esclusiva dei propricon la società inglese Ermelinda LTD (o il Partner), con l'obiettivo di espandere il proprio business nel Regno ...Gioielli Gismondi 1754 ha siglato un'intesa biennale con gli inglesi di Ermelinda per la distribuzione dei suoi prodotti nel Regno Unito.Camilla Mangiapelo ha pubblicato una foto oggi su Instagram e la sua posa con la giacca che si apre e fa vedere che sotto non porta nulla ha infiammato tutti.