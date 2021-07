Gerry Scotti in lacrime a Chi vuol essere Milionario | amaro pentimento | “Ero convinto di…”

(Di giovedì 1 luglio 2021)ricorda l’episodio a Chinel quale non ha resistito alle: ecco le parole del conduttore. Virginioma per tutti: il celebre conduttore televisivo è amato e seguito da tutti gli italiani. Classe 1956, è il volto di tantissimi programmi tv come Striscia la Notizia, ChiL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

bluesuol : RT @GalantoMassimo: Alessia Marcuzzi a #Sanremo2022 con Amadeus, Fiorello e Gerry Scotti. Ciao. - pazzipergerry : Ieri sera a Parma @GnocchiGene ha intervistato @Gerry_Scotti . Qualcuno ha foto e video della serata? Grazie - infoitcultura : Gerry Scotti e i matrimoni, ma lui dice No: ecco cosa è successo - infoitcultura : Gerry Scotti di nuovo a contatto coi medici: lacrime infinite - drksmh : RT @GalantoMassimo: Alessia Marcuzzi a #Sanremo2022 con Amadeus, Fiorello e Gerry Scotti. Ciao. -

Ultime Notizie dalla rete : Gerry Scotti

Ieri sera è toccato asalire sul 'rooftop' del Cubo di via La Spezia e sottoporsi alla chiacchierata col padrone di casa designato. Due settimane fa, ad aprire la rassegna come prima ...Nicolò Scalfi è uno dei campioni più famosi di Caduta Libera, game show condotto dasu Canale 5. Egli è nato a Sarezzo, in provincia di Brescia, si è diplomato al liceo scientifico ed ha frequentato l'Università degli studi di Milano. Tuttavia, pare che il giovane abbia ...Gerry Scotti ricorda l'episodio a Chi vuol essere Milionario nel quale non ha resistito alle lacrime: ecco le parole del conduttore.Gerry Scotti è uno dei volti più amati della tv. Quest’ultimo periodo è stato particolarmente sfortunato per lui: dopo aver contratto il covid qualche mese fa, un’altra tragedia ha toccato la sua ...