Genova, bimba soffocata da busta: sempre in coma, forse "vittima" di un gioco del fratellino (Di giovedì 1 luglio 2021) Genova, bimba soffocata da busta: sempre in coma. L'incidente è avvenuto lo scorso 6 giugno nel campo nomadi di Piandanna, alla periferia di Sassari. La piccola di 5 mesi è stata poi trasportata all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Da allora non si è più ripresa e lotta tra la vita e la morte. I genitori sono sotto inchiesta e il presidente del Tribunale dei minorenni di Sassari domani deciderà se accogliere la richiesta di sospendere loro la responsabilità genitoriale. Non è ancora uscita dal coma la bambina di cinque mesi ricoverata dal 6 giugno

