F1, presentazione GP Austria 2021. Max Verstappen vuole l’allungo, la Ferrari prova a confermarsi (Di giovedì 1 luglio 2021) La Formula Uno rimane a Spielberg per completare il double header cominciato settimana scorsa con il GP di Stiria. Domenica 4 luglio andrà invece in scena il Gran Premio d’Austria, nona prova di una stagione in cui il regno di Lewis Hamilton e della Mercedes sta seriamente vacillando. Il tandem formato da Max Verstappen e dalla Red Bull rappresenta la più grande minaccia all’egemonia della Stella a tre punte mai vista nell’era turbo ibrida. Lo dimostra il fatto che l’olandese comandi la classifica iridata con 18 punti di vantaggio sul britannico, mentre il team di matrice Austriaca abbia 40 lunghezze di vantaggio su quello ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) La Formula Uno rimane a Spielberg per completare il double header cominciato settimana scorsa con il GP di Stiria. Domenica 4 luglio andrà invece in scena il Gran Premio d’, nonadi una stagione in cui il regno di Lewis Hamilton e della Mercedes sta seriamente vacillando. Il tandem formato da Maxe dalla Red Bull rappresenta la più grande minaccia all’egemonia della Stella a tre punte mai vista nell’era turbo ibrida. Lo dimostra il fatto che l’olandese comandi la classifica iridata con 18 punti di vantaggio sul britannico, mentre il team di matriceca abbia 40 lunghezze di vantaggio su quello ...

Advertising

azazel81 : RT @Quelchepassa: Dal giorno dopo di Italia-Austria, passando per la disfatta dell'Olanda e il successo del Belgio, per finire con una brev… - Quelchepassa : Dal giorno dopo di Italia-Austria, passando per la disfatta dell'Olanda e il successo del Belgio, per finire con un… - FaceCup65 : Oggi nella presentazione della partita di Italia Austria si è riusciti a parlare del calcio di rigore di Totti ai m… - MauroV1968 : Intanto nella presentazione della partita stanno tirando fuori le origini del CT austriaco: Foda è tedesco, ma figl… - Sportflash24 : #EURO2020 ? Presentazione ottavi di finale?? ? 1 - -