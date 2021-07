Euro 2020, si temono tremila inglesi a Roma e Johnson lancia l'appello ai suoi: «Non partite» (Di giovedì 1 luglio 2021) I primi inglesi che proveranno a violare la quarantena anti Covid di cinque giorni imposta dall?Italia potrebbero arrivare già oggi. Il loro obiettivo è andare all?Olimpico,... Leggi su ilmattino (Di giovedì 1 luglio 2021) I primiche proveranno a violare la quarantena anti Covid di cinque giorni imposta dall?Italia potrebbero arrivare già oggi. Il loro obiettivo è andare all?Olimpico,...

