Covid | draghi | debito aumenterà ancora | politiche espansive per spingere crescita

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "È molto probabile che, per diverse ragioni, questa fase didel, pubblico e privato", legata alla necessità di fronteggiare la pandemia, "non siaterminata". Lo dice il premier Mario, nella sua lezione all'Accademia dei Lincei, rimarcando anche come le garanzie sui prestiti bancari siano "state una condizione necessaria perché gli istituti di credito dessero liquidità a tutte le aziende che ne avevano bisogno, rapidamente e a un costo ragionevole. Tuttavia, in quella fase - riconosce -, non è stato possibile né per i governi né per le banche distinguere in maniera ...