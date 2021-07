Berrettini-Van de Zandschulp oggi, Wimbledon 2021: orario, tv, programma, streaming (Di giovedì 1 luglio 2021) oggi il torneo di Wimbledon di tennis 2021, terzo Slam stagionale, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, vedrà completarsi, tempo permettendo, il secondo turno del tabellone principale del singolare maschile e femminile. La quarta giornata di Wimbledon 2021 partirà alle ore 12:00 italiane: il secondo incontro sul Campo 3 vedrà sfidarsi la testa di serie numero 7, Matteo Berrettini, ed il lucky loser neerlandese Botic Van De Zandschulp. Sarà possibile seguire l’intera giornata, e quindi anche il match Berrettini-Van De Zandschulp, in ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021)il torneo didi tennis, terzo Slam stagionale, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, vedrà completarsi, tempo permettendo, il secondo turno del tabellone principale del singolare maschile e femminile. La quarta giornata dipartirà alle ore 12:00 italiane: il secondo incontro sul Campo 3 vedrà sfidarsi la testa di serie numero 7, Matteo, ed il lucky loser neerlandese Botic Van De. Sarà possibile seguire l’intera giornata, e quindi anche il match-Van De, in ...

Advertising

WeAreTennisITA : Primo turno ? Matteo Berrettini inizia il suo torneo battendo Guido Pella in quattro set, ci riesce per 6-4 3-6 6-4… - SuperTennisTv : ?? Matteo #Berrettini supera in 4 set #Pella 6-4 3-6 6-4 6-0: al secondo turno incontrerà il vincente tra Barrere e… - TiebreaktennisI : Wimbledon 2021 Berrettini – Van de Zandschulp in TV: dove vederla e orario - FBusbani : RT @GeorgeSpalluto: Vittoria da giocatore VERO! Matteo Berrettini batte un ottimo Guido Pella 64 36 64 60, soffrendo e innestando le marce… - laurapetrarca2 : RT @WeAreTennisITA: Primo turno ? Matteo Berrettini inizia il suo torneo battendo Guido Pella in quattro set, ci riesce per 6-4 3-6 6-4 6-0… -