«Arena ’60 ’70 ’80» | la prima volta di Amadeus all’Arena di Verona

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 1 luglio 2021) Dopo il grande successo della serata-evento con protagonista Il Volo che ha, di fatto, segnato la ripartenza dei grandi eventi in presenza, l’Arena di Verona torna ad accendersi il 12 e il 14 settembre grazie a due appuntamenti speciali, intitolati Arena ’60 ’70 ’80, che ripercorreranno i più grandi successi che hanno segnato trent’anni di storia della musica italiana puntando su conduttore d’eccezione: Amadeus, che, a discapito di quanto si possa pensare, prima d’ora non aveva mai condotto una serata dall’Arena nonostante abbia vissuto a Verona per tanti anni. «Saranno due serate di gioia e divertimento, per me emotivamente importanti. I miei genitori vivono ancora a Verona, e io ci sono rimasto fino ai vent’anni, quando mi sono trasferito a Milano» ha raccontato Amadeus nel corso della conferenza stampa dell’evento che sarà trasmesso su Raiuno il 2 e il 9 ottobre, come ha specificato il direttore Stefano Coletta.