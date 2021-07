Amadeus accetta il tris | conduce Sanremo 2022 | ma ad una condizione

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 1 luglio 2021)l’offerta per, ma detta unaalla Rai per fare ilall’Ariston. Tutti i dettagli dell’annuncio.(Getty Images)ormai è una seconda casa per. Il conduttore di Rai1 ha condotto con grande successo le ultime due edizioni del Festival al Teatro Ariston, rispettivamente l’ultima prima del Covid e la prima dopo lo scoppio della pandemia. Alla fine della seconda esperienza aveva chiuso le porte ad un nuovo ritorno: nessun Ama-Ter, ...