Alex Zanardi, le parole della moglie: “Comunica con noi, ma non riesce a parlare” (Di giovedì 1 luglio 2021) È passato un anno. Ricco di preoccupazioni per tutti i cari, una vera e propria battaglia per lui. Oltre 365 giorni dall’incidente brutale che ha coinvolto Alex Zanardi mentre era sulla sua amata handbike. L’ex pilota di Formula 1 non si è ancora ripreso, ma proseguono i segnali positivi. Oggi si è espressa ai microfoni la moglie Daniela: “Le condizioni di Alex sono stabili, al momento si trova in una clinica per seguire un programma di riabilitazione guidato da medici, fisioterapisti, neurologi e logopedisti. Tutto questo per facilitare il suo recupero”. Prosegue: “Abbiamo ricevuto molti messaggi di affetto e supporto, ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) È passato un anno. Ricco di preoccupazioni per tutti i cari, una vera e propria battaglia per lui. Oltre 365 giorni dall’incidente brutale che ha coinvoltomentre era sulla sua amata handbike. L’ex pilota di Formula 1 non si è ancora ripreso, ma proseguono i segnali positivi. Oggi si è espressa ai microfoni laDaniela: “Le condizioni disono stabili, al momento si trova in una clinica per seguire un programma di riabilitazione guidato da medici, fisioterapisti, neurologi e logopedisti. Tutto questo per facilitare il suo recupero”. Prosegue: “Abbiamo ricevuto molti messaggi di affetto e supporto, ...

