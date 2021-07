Advertising

Gazzetta_it : Zanardi, parla la moglie: “Alex comunica con noi, ma non riesce a parlare” - MediasetTgcom24 : Zanardi, la moglie: 'Condizioni di Alex sono stabili' #alexzanardi - infoitsport : Come sta oggi Alex Zanardi? Aggiornamento sulle condizioni del campione - infoitsport : Il progetto «Obiettivo Tricolore» riparte, nel segno di Alex Zanardi - infoitsport : Michael Schumacher, quel “regalo” di Alex Zanardi che cambiò tutto -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Zanardi

...negli ultimi complessissimi mesi: ' 'Abbiamo ricevuto così tanti messaggi di auguri per la sua guarigione, e vorrei cogliere l'occasione per fare un grande ringraziamento, da parte di, ...L'ex pilota di Formula 1è 'in condizioni stabili'. È attualmente ricoverato in una clinica specializzata dove sotto il controllo di un'equipe medica sta seguendo un programma di riabilitazione, che include ...Alex Zanardi: la moglie, non riesce a parlare ma comunica con noi «Alex è in una condizione stabile, che significa che è in grado di affrontare un programma ...A un anno dall'incidente in handbike, le parole di Daniela Manni: "Tantissimi i messaggi di affetto. Ringrazio tutti, in particolare i medici" ...