Al via il Green Pass europeo: le regole per utilizzarlo e come funziona: per spostarsi in Ue serve la seconda dose di vaccino (Di giovedì 1 luglio 2021) Al via da oggi il Green Pass europeo (Digital Green Certificate – Dgc), che completerà quello italiano già in funzione da qualche settimana. Il certificato agevola gli spostamenti all’interno dell’Ue e dell’area Schengen e attesta l’avvenuta vaccinazione (con due dosi), l’esito negativo di un tampone molecolare o antigenico o la guarigione dal Covid. Il Qr code presente nel Pass verrà scannerizzato all’ingresso del Paese Ue di destinazione e permette di evitare quarantene o ulteriori tamponi, anche se in base all’andamento della pandemia, i Paesi Ue potranno adeguare le restrizioni per motivi di salute ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Al via da oggi il(DigitalCertificate – Dgc), che completerà quello italiano già in funzione da qualche settimana. Il certificato agevola gli spostamenti all’interno dell’Ue e dell’area Schengen e attesta l’avvenuta vaccinazione (con due dosi), l’esito negativo di un tampone molecolare o antigenico o la guarigione dal Covid. Il Qr code presente nelverrà scannerizzato all’ingresso del Paese Ue di destinazione e permette di evitare quarantene o ulteriori tamponi, anche se in base all’andamento della pandemia, i Paesi Ue potranno adeguare le restrizioni per motivi di salute ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, green pass Ue al via da oggi. Bruxelles: 'Si usi pure per concerti e ristoranti' - MediasetTgcom24 : Covid, via al Green Pass Ue per viaggiare senza restrizioni #covid - RaiNews : Bruxelles incita gli stati membri a mettersi d'accordo e adoperare il documento anche per garantire in sicurezza l'… - salernonotizie : Covid, green pass al via da oggi: l’Europa riapre ai viaggi - Marilenapas : RT @RaiNews: Von der Leyen: generati 200 milioni di certificati. Stragrande maggioranza Stati membri Ue già collegata al sistema #GreenPass… -