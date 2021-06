Wimbledon | Berrettini al secondo turno

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Matteocede un set ma avanza aldi, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England club a Londra. L’azzurro, numero 9 del mondo e settima testa di serie, sconfigge l’argentino Guido Pella, numero 59 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4, 6-0 in due ore e 18 minuti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Esordio ok per Matteo Berrettini. Il numero uno italiano ha sconfitto l'argentino Guido Pella, n.59 ATP, mai affrontato in carriera, in quattro set e 2h 16' di gioco. Combattuti i primi tre, terminati con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4, 6-0.