VIDEO Sonego-Sousa 3-0, highlights Wimbledon 2021: l'azzurro vola al secondo turno (Di mercoledì 30 giugno 2021) Lorenzo Sonego ha esordito brillantemente a Wimbledon 2021, sconfiggendo il portoghese Sousa in tre set. Il tennista italiano ha dominato in lungo e in largo sull'erba londinese, chiudendo i conti in maniera e meritandosi ampiamente di proseguire la propria avventura nel prestigioso Slam. Il piemontese ha chiuso i conti col punteggio di 6-2, 7-5, 6-0 in 1 ora e 46 minuti di gioco. Tutto relativamente facile per il numero 27 al mondo, capace di liquidare il numero 121 del ranking ATP afflitto anche da qualche problema fisico. Il nostro portacolori se la dovrà vedere al secondo turno contro ...

