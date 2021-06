Tragedia familiare. Prima fa fuori le figlie poi il gesto estremo: “Voleva fuggire” (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’ennesima Tragedia familiare consumata in Spagna, un padre ha ucciso le sue bambine e poi si è tolto la vita. I dettagli dell’omicidio. E’ successo in Spagna, un uomo di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’ennesimaconsumata in Spagna, un padre ha ucciso le sue bambine e poi si è tolto la vita. I dettagli dell’omicidio. E’ successo in Spagna, un uomo di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ChiaraT4U : @MediasetTgcom24 Poveraccio!! #Conte scippa il partito a #Grillo che è impegnato nella ‘tragedia familiare’ e lo a… - Marcos_5408 : @bobocraxi @GuidoCrosetto Caro Bobo, capisco il tuo odio per #Grillo. Capisco la tua tragedia familiare. Ho sottoli… - LucianoCalemme : @FrancescoLollo1 Cara Gina, perché mobilitarsi per una tragedia che nasce in un singolo ambiente familiare malato e… - LeonardoCaciopp : @Nibbionero Ma non rompere il cazzo. La circoncisione la praticano miliardi di persone a mondo. Non politicizziamo una tragedia familiare - pepporlando : @rafcapuozzo È stata una tragedia familiare che ha scosso una nazione intera, cambiando (in peggio) il modo di fare… -