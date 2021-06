Traffico Roma del 30-06-2021 ore 13 | 30

(Di mercoledì 30 giugno 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto coda tratti perintenso lungo la carreggiata interna del raccordo tra Casilina e da Appia trafficata anche la carreggiata esterna tra Pontina enina rallentamenti peranche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est In quest’ultima direzione possibili rallentamenti per un incidente in via altezza incrocio con viale Alessandrino Oggi ultimo giorno di lavori sulle infrastrutture della ferrovia termini Centocelle salvo imprevisti la ripresa del servizio è prevista per le 15 lavori notturni da questa sera nei sottovia di ...

