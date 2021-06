Scegli il cappello più giusto per te in base alla forma del viso e la lunghezza dei capelli

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Come fare aere ilestivo perfetto per te? Non preoccuparti: dobbiamo solo tenere a mente alcune piccole regole. Ecco quali sono! Cappelli, cappelli ed ancora cappelli: il tuo outfit non può considerarsi perfetto o completo se non hai pensato anche a loro! Spesso e volentieri, infatti, un buon look non ha a che L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it