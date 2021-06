Ribery futuro attaccante del Monza? «C’è un problema» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha commentato le voci che vorrebbero Franck Ribery in biancorosso Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha commentato le voci che vorrebbero Franck Ribery in biancorosso. Le dichiarazioni ai microfoni di tuttomercatoweb.com. «In B c’è il problema che non si possono avere più di 18 giocatori nati prima del 1998 e noi ne abbiamo già di più. Quelli che arriveranno saranno quasi certamente Under 23». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Adriano Galliani, amministratore delegato del, ha commentato le voci che vorrebbero Franckin biancorosso Adriano Galliani, amministratore delegato del, ha commentato le voci che vorrebbero Franckin biancorosso. Le dichiarazioni ai microfoni di tuttomercatoweb.com. «In B c’è ilche non si possono avere più di 18 giocatori nati prima del 1998 e noi ne abbiamo già di più. Quelli che arriveranno saranno quasi certamente Under 23». L'articolo proviene da Calcio News 24.

