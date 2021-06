Previsioni Lotto del 01-07-2021

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Le , sono composte da due consigli, per la sorte di Ambata, Ambo, Terno e Quaterna. Leproposte vanno messe in gioco su due ruote e tutte per un massimo di 6 colpi a partire dalla data di pubblicazione. Ruote: BA – NA – TTAmbata: 85Ambi: 85-16 / 85-74 / 85-29Lunghetta: 85-16-74-29 Esiti: Ruote: GE – NAZ – TTAmbata: 66Ambi: 66-38 / 66-52 / 66-7Lunghetta: 66-38-52-7 Esiti: Le probabilità di centrare una cinquina è di 1 su 43.949.268 volte, una quaterna 1 su 511.038, un terno 1 su 11.748, 1 ambo su 401, mentre le probabilità di centrare un’ambata (estratto) è di 1 su 18 volte. GiGi...

Numeri ritardatariAggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - L'archivio ... Basta andare sul sito ufficiale del concessionario di gioco del lotto per poter conoscere tutte le ultime ...