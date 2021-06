Perdasdefogu | i segreti di lunga vita del piccolo paese con otto centenari e un record imbattuto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Perdasdefogu segreti

Tiscali Notizie

"Se in Italia - spiega l'esperta - ci sono 30 centenari ogni 100mila abitanti, ane abbiamo 8 per 1.740 abitanti, ovvero vi è una presenza di centenari 13 volte superiore alla media ...Leggi anche Idella longevità in un paese della Sardegna La famiglia melis entra nel ... "La popolazione diè certamente anziana, ma la cosa interessante è che sono in tantissimi ad ...Nuoro, lunedì il compleanno della maestra Federica Melis: con lei diventano 8 (quattro uomini e 4 donne) le persone che hanno raggiunto la soglia del secolo. Il Guinness dei Primati aveva già certific ...Perdasdefogu è un paese da record. Il piccolo borgo da 1.740 abitanti in provincia di Nuoro da oggi ha otto ultracentenari. A compiere l'ambito ccompleanno è la ...